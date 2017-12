Le directeur musical du Metropolitan Opera de New York suspendu

Le Metropolitan Opera de New York a suspendu dimanche soir toute collaboration avec son directeur musical honoraire, le mythique chef d'orchestre James Levine, accusé d'agressions sexuelles.

Dans un communiqué, Peter Gelb, directeur-général du «Met», a annoncé que James Levine ne sera plus à l'affiche cette saison et qu'un ancien procureur avait été engagé pour faire la lumière sur les accusations portées contre lui.

1 of 2: We are suspending our relationship with James Levine, pending an investigation, following multiple allegations of sexual misconduct by Mr. Levine that took place from the 1960's to the 1980's, including the earlier part of his conducting career at the Met. — Metropolitan Opera (@MetOpera) 4 décembre 2017

2 of 3: Mr. Levine will not be involved in any Met activities, including conducting scheduled performances at the Met this season. — Metropolitan Opera (@MetOpera) 4 décembre 2017