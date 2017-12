Une concierge d’exception dans un hôtel de Québec

Âgée de 22 ans, l’une des plus jeunes concierges au monde à faire partie de la prestigieuse association professionnelle des Clefs d’or se trouve à Québec. Elle conseille les touristes en quête de la perle rare des restaurants ou des activités.

Marie L. Voyer ne correspond pas à l’image que l’on se fait du concierge d’hôtel, et elle le sait très bien. Cela ne l’a pas empêchée d’être récemment acceptée parmi les Clefs d’or, un cercle prestigieux de quelque 4000 concierges reconnus à travers le monde et dont elle est l’un des plus jeunes membres.

Faire connaître le métier

«Je suis le contraire du monsieur de 60 ans que tout le monde s’imagine, mais c’est justement ce que je veux. Je souhaite démocratiser le métier de concierge et, devenir Clef d’or, ce n’est que le début du travail», raconte la pétillante jeune femme qui travaille à l’Auberge Saint-Antoine depuis cinq ans, dont deux à temps plein comme concierge.

Après avoir consacré un an à l’obtention de ses «clefs d’or», Marie L. Voyer se dit prête à faire connaître de ce côté-ci de l’Atlantique l’organisation créée en Europe. En fait, les deux broches dorées qu’elle porte au collet sont un peu un gage de qualité pour les clients qui ont des questions pour elle, et elle a bien l’intention de ne pas décevoir. «Si c’est légal, éthique et physiquement possible, je vais tout faire pour y arriver», assure-t-elle.

Des demandes en tout genre

Parmi les demandes les plus marquantes qu’elle ait reçues, elle se souvient notamment de ce couple venu à Québec pour se marier, mais dont on avait annulé la séance de photos de noces en calèche à la dernière minute. «C’était durant les Grands Voiliers et la dame a décidé que, si elle n’avait pas ses photos en calèche, elle aurait des photos sur le Bluenose, avec un budget de 0 $», se rappelle en riant Mme Voyer.

À force d’appels téléphoniques et de gentils sourires, la concierge est parvenue à convaincre le capitaine du voilier de fermer l’accès au navire en plein samedi pour la séance de photos du couple. «Je n’ai jamais été si essoufflée à la fin d’une journée, mais quand j’ai reçu une photo d’eux par la poste, j’ai compris que ça valait le coup», raconte-t-elle.

Depuis, elle ne compte plus les demandes en mariage qu’elle a organisées et les «petits miracles» qu’elle a accomplis. «Beaucoup de gens passent à côté de nos services parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le concierge. Pourtant, on fait des choses que TripAdvisor ne pourra jamais faire. C’est ça, le rôle du concierge».

Des goûts différents

S’il y a quelqu’un de bien placé pour connaître les goûts des touristes qui visitent la Vieille Capitale, c’est bien Marie L. Voyer. La concierge «Clefs d’or» nous parle des points d’intérêt des principaux groupes de touristes.

Les Américains

«Ils cherchent l’impression d’être en Europe, tout en pouvant faire un court séjour de deux ou trois jours. Il faut donc leur donner la french touch, l’accent, le côté européen de Québec.»

Les Européens

«Au contraire des Américains, eux recherchent l’aventure et les idées de grandeur. Ils vont te demander de louer une voiture et de partir visiter, sans être toujours conscients de la grandeur du Québec. J’ai entendu un monsieur me dire à 14 h : “On va aller faire le tour du Lac-Saint-Jean et on va être de retour pour souper.’’»

Les Asiatiques

«Nous avons eu une grande clientèle d’hommes d’affaires asiatiques et ils sont étonnamment très intrigués par le fromage et les vins, même si ce n’est pas aussi reconnu ici qu’en Europe. Dès qu’on leur parle de l’île d’Orléans et de tournées gourmandes, ils adorent.»