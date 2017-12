Visite de Trudeau en Chine: l’industrie du canola s’attend à beaucoup

Le premier ministre Justin Trudeau devrait annoncer au cours de sa visite officielle en Chine cette semaine un accord avec la Chine qui pourrait rapporter des centaines de millions de dollars par an à l’un des plus importants secteurs agricoles du pays: le canola.

Selon des informations obtenues par Global News, le gouvernement chinois est prêt à approuver trois brevets biotechnologiques développés principalement au Canada destinés aux producteurs canadiens de canola qui permettent la production de plants plus résistants aux mauvaises herbes, à la sécheresse et aux maladies.

Une fois acceptés par Pékin, ces brevets permettraient aux producteurs canadiens de canola d’augmenter de 400 millions $ par année leurs exportations de cette denrée vers la Chine.

Après les États-Unis, la Chine est le plus grand marché d’exportation pour le canola canadien et ses sous-produits. L’an dernier, le Canada a exporté dans ce pays d’Asie pour 2,7 milliards $ de canola, soit pour 1,9 milliard $ de graines, 569,3 millions $ d’huile et 217,8 millions $ de tourteau pour l’alimentation du bétail, des porcs, notamment.

Au total, l’an dernier, le Canada a exporté à travers le monde pour près de 9,8 milliards $ de canola et sous-produits du canola.

L'industrie canadienne du canola a entamé le processus d'approbation des brevets en Chine en 2012. En outre, quelques semaines avant la visite du premier ministre Trudeau en sol chinois cette semaine, des représentants de l’industrie ont accompagné le ministre fédéral de l’Agriculture lors d’une mission commerciale en Chine. L’industrie a également prévu une présence cette semaine à Pékin pour la cérémonie d’approbation des nouveaux brevets biotechnologiques.