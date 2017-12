Best Buy lance un nouveau concept de magasins au Québec

Best Buy lance au Québec une nouvelle génération de magasins.

«On veut que les clients jouent avec les produits», a indiqué le porte-parole de Best Buy au Québec, Thierry Lopez.

Pour marquer le coup, Best Buy dit avoir complètement repensé et rénové son magasin de deux étages de la rue Sainte-Catherine à Montréal.

Ce nouveau magasin, rebaptisé Best Buy Expérience, sera inauguré mercredi et promet de garantir aux clients une expérience immersive et interactive.

Dans ses nouveaux magasins, Best Buy fait place à de nombreux postes de démonstration interactifs et des présentoirs de produits de marques populaires accessibles aux clients à partir de leur propre téléphone intelligent.

Par exemple, un mur complet de produits de domotique a été aménagé pour répondre au secteur en pleine croissance des maisons connectées et intelligentes.

«Il y a trois ans, tout cela n’existait pas chez nous. Et là, on a tous les produits disponibles en domotique, en passant des thermostats aux lampes intelligentes», a précisé M. Lopez.

Cliquez et ramassez en 20 minutes

Best Buy promet également de rendre la vie plus facile aux consommateurs qui magasinent en ligne.

Best Buy garantit à ses clients qu’ils peuvent réserver des produits en ligne et les ramasser en magasins en moins de 20 minutes.

Best Buy ne cache pas que ces changements répondent aux besoins des consommateurs qui magasinent de plus en plus en ligne tout en recherchant les meilleurs prix.

«La frontière entre la vente en ligne et la vente en magasin est de plus en plus floue. Tout se fait de façon intégrée aujourd’hui», a précisé M. Lopez, en ajoutant que 50 % des commandes passées en ligne chez Best Buy sont honorées par les magasins.

Best Buy introduit également dans son magasin de la rue Sainte-Catherine une toute nouvelle boutique Best Buy Mobile pour la vente de téléphones cellulaires.

Best Buy soutient que son nouveau concept de magasins pourrait être élargi à d’autres succursales de la chaîne au Québec.

Actuellement, une trentaine de magasins au Canada ont adopté ce nouveau concept.

Au pays, Best Buy compte tout près de 200 magasins sous les bannières Best Buy et Best Buy Mobile.