EXCLUSIF | Des milliers de défauts sur le nouveau pont Champlain

Un an avant la fin des travaux du nouveau pont Champlain, les travailleurs ont déjà dû faire plus de 2000 réparations sur des pièces maîtresses de sa structure. Une situation anormale, qui fait craindre « un nouveau Stade olympique », selon plusieurs sources impliquées dans le projet depuis le tout début.

Soudures incomplètes, voire inexistantes, trous mal faits ou mal alignés dans l’acier, plaques de métal fissurées ou poreuses, boulons non conformes... Les pièces qui présentent le plus de défaillances sont des poutres-caissons qui proviennent de la firme Tecade, en Espagne, selon des dizaines de rapports, de photos et de vidéos que nous avons obtenus.

Parmi les 2000 anomalies détectées, certaines sont impressionnantes. Ici, une soudure qui ne se rend pas jusqu’au bout. Un trou et des signes de corrosion sont bien visibles.

On a relevé plusieurs problèmes de soudure mais aussi de percement. Par exemple, des trous faits au mauvais endroit. Ici, au fond, on voit clairement que le trou n’est pas aligné avec le reste de la structure, ce qui rend l’assemblage impossible. « Ton meuble Ikea chez vous est mieux fait que ça » a même lancé une source.

Les problèmes de percement sont nombreux et récurrents. En regardant attentivement l’image, vous verrez que les trous de la plaque ne sont pas alignés encore une fois avec ceux de la poutre. Un autre exemple de correctif à apporter.

Photo prise dans la partie du pont qu’on appelle « entretoise » ou encore « bow tie ». C’est la composante centrale du pylône principal. Le béton s’est effrité au point de laisser voir l’armature d’acier.

À l’intérieur de cette poutre-caisson, qui servira ultimement à supporter la chaussée du pont Champlain, des signes de corrosion ont été détectés. Une non-conformité qui devra être réparée.

Image tirée de rapports d’inspection. On y voit une fissure à l’intérieur de trou d’assemblage. Ce type d’anomalie s’est répétée à d’autres endroits selon les documents consultés.

Autre exemple d’acier fissuré ou encore délaminé dans une plaque d’assemblage. Ce type d’anomalie est jugée inacceptable dans les critères d’inspection de ce pont construit pour durer 125 ans. « Ce n’est pas normal et il est assuré que nous les avons pas toutes trouvées » affirme l’une de nos sources.

Voici une partie des milliers d’écrous importés d’Espagne et qui ont dû être éliminés. On a découvert qu’ils ne respectaient par les normes canadiennes. Selon des sources sur le chantier, ces écrous ne résistaient pas au froid et éclataient. Plusieurs avaient déjà été installés. Il a fallu les remplacer.

En principe, les écrous utilisés dans l’assemblage des ponts doivent répondre à des critères élevés de qualité. Mais ceux importés d’Espagne ne semblent pas avoir été testés au préalable. « On en a scrappé des bins complètes. Des milliers » raconte une source.

Sur cette poutre, on a dû percer à nouveau tous les trous. L’accumulation de limaille sur la bordure le prouve. Les trous n’avaient pas été percés correctement : ils étaient trop petits. Impossible d’assembler la poutre-caisson.

Au moment d’assembler le nouveau pont Champlain, des travailleurs ont remarqué que des boulons importés d’Espagne présentaient un problème d’identification : au lieu de mesurer 4 pouces, des boulons en mesures 3 ½. Une situation qui, nous explique-t-on, a occasionné beaucoup de perte de temps.

Une seule poutre caisson présente parfois plus de 300 défauts à corriger. Voici un exemple de défaut : un meulage non complété.

Voici un plan détaillé de l’une des poutres-caisson du nouveau pont Champlain. En principe, ces poutres, fabriquées en Espagne, devaient arriver au chantier et être assemblées rapidement. « Comme un jeu de Lego » nous explique un responsable du chantier. La réalité, c’est qu’il a fallu corriger des centaines d’anomalies avant de pouvoir hisser et assembler ces poutres-caissons.

À l’intérieur des poutres-caissons, les inspections ont révélé que plusieurs soudures critiques n’avaient pas un taux de pénétration suffisant. Certaines soudures à des endroits névralgiques doivent avoir une épaisseur précise. Dans ce cas-ci, elle a été jugée nettement insuffisante. « On ne devait même pas avoir un soudeur sur ce chantier-là au départ. Aujourd’hui, on en a une quinzaine et ils ne font que ça : réparer des poutres neuves. »































Ces pièces de 30 mètres de long supporteront les trois travées de circulation du pont. Certaines d’entre elles, situées tout près du pylône principal, comportaient chacune plus de 300 défauts à réparer. En mai 2017, le caisson BS2S présentait à lui seul 366 défauts, selon les documents consultés.

Il n’est pas étonnant qu’un chantier de 4,2 milliards de dollars connaisse des problèmes. Ce qui est anormal, c’est l’étendue des correctifs à apporter. C’est du moins l’opinion de six sources parmi la direction, les travailleurs et les sous-traitants.

« Qu’il y ait autant de problèmes et qu’on passe autant de temps au chantier à réparer tout ça, non, ce n’est vraiment pas normal », assure un ingénieur impliqué dans le chantier, qui a requis l’anonymat.

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent, responsable de la construction, reconnaît de son côté que des pièces expédiées d’Espagne à la hâte nécessitent des correctifs (voir autre texte).

Tests aux ultrasons

C’est à l'automne 2016 que des responsables du chantier ont remarqué des problèmes sur les pièces venues d’Europe. Des tests aux

ultrasons ont donc été commandés à des entreprises spécialisées.

« C’est là qu’on a découvert des centaines d’anomalies. Des déficiences multiples. Puis là, je te parle de réparations de soudures critiques », dit une source qui, impliquée de près dans la construction du pont, a requis l’anonymat pour protéger sa carrière.

Des équipes de soudeurs ont donc dû passer des journées entières à faire des réparations. Selon nos sources, les poutres font toujours, en ce moment, l’objet d’inspections.

« Si les soudures ne sont pas corrigées, à la longue, dans 15 ans, dans 20 ans, c’est là que les problèmes vont commencer à sortir, dit une autre de nos sources, un ingénieur. Il faut se rappeler qu’on construit ici un pont pour 125 ans ! »

Selon nos informations, certaines pièces de béton présentent aussi des problèmes de qualité. Par exemple, un bloc d’un pilier du pont a éclaté.

Nos sources affirment que les travaux additionnels entraînés par ces problèmes compromettent sérieusement la date d’ouverture annoncée du pont, le 1er décembre 2018.

En vertu du contrat, une pénalité d’au moins 100 000 $ par jour de retard serait imposée au consortium par le gouvernement fédéral.

Il ne veut pas manquer le bateau

Le patron du chantier du nouveau pont Champlain explique que la haute direction du projet décide parfois d’expédier au Québec des poutres-caissons espagnoles défectueuses en raison de contraintes de livraison par bateau.

«Les pièces arrivent sur un navire affrété sur une base mensuelle, dit Daniel Genest, directeur de la coordination au consortium Signature sur le Saint-Laurent. Donc, on a de l’espace sur le navire, on permet de charger la pièce, on reconnaît qu’il y a des problématiques, mais on les corrige sur le chantier.»

Cet ancien ingénieur militaire se veut rassurant : les poutres affligées de défauts sont toutes réparées. «Quand la pièce va être installée, elle va répondre aux normes du projet.»

Pour l’instant, le consortium n’a pas envoyé de réclamation à Tecade, dit-il. «Nous autres, notre focus, c’est dans 365 jours, de livrer le pont Champlain. Les discussions de nature commerciale se font en parallèle.»

À Séville, Tecade n’a pas répondu aux questions détaillées de notre Bureau d’enquête, mais l’entreprise assure que ses pièces sont conformes.



«Parler de matériel défectueux provenant de Tecade serait totalement incorrect, dit une porte-parole de l’entreprise, Rebeca Ros. L’entreprise se soumet à des contrôles de qualité rigoureux.»