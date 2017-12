Des pratiques dénoncées dans les vieux dossiers de meurtre

Quelque peu occulté par la présence d’Ugo Fredette à l’écran, le documentaire de Stephan Parent, Soixante-dix, traite néanmoins d’un sujet troublant pour les familles et les proches des victimes: l’élimination des preuves dans les vieilles affaires de meurtre toujours irrésolues.

Des policiers rapportent en effet qu’ils ne retrouvent parfois, dans les dossiers qui prennent de l’âge, qu’un simple bout de papier avec des notes, rien d’autre.

«Très souvent, les dossiers ont été perdus, ou bien pire encore, des pièces à conviction ont été détruites: échantillons sanguins, ongles, cheveux, vêtements complètement détruits», a énuméré Me Marc Bellemare, en entrevue à l’émission Le 9 heures. Lui qui a collaboré avec le réalisateur sur ce film estime que la situation est «dramatique», voire même «aussi cruelle que l’assassinat».

«Ça devient presque impossible d’imaginer une condamnation parce qu’on aurait perdu une partie essentielle de la preuve, à moins d’obtenir un aveu de l’individu», poursuit l’avocat.

Pour mettre fin à ces façons de faire, Me Bellemare suggère qu’on adopte des «méthodes de conservation impeccables» au Québec et que les preuves soient gardées à jamais pour pouvoir porter, même plusieurs années plus tard, des accusations contre un suspect. Il rappelle qu’en vertu du Code criminel, on peut poursuivre n’importe quand, «même 50-60 ans après le coup [parce que] les crimes sont imprescriptibles».

Par ailleurs, les familles des 17 victimes dont il est question dans le documentaire souhaiteraient avoir accès au dossier complet après 25 ans, quand aucune accusation n’a été portée.

Enfin, elles aimeraient que tous les crimes de type assassinat ou enlèvement soient confiés à la Sûreté du Québec (SQ). «Est-ce qu’on peut s’entendre sur le fait que si on retrouve le cadavre d’une jeune fille à Longueuil, c’est la police de Longueuil qui va enquêter; si c’est à 30 milles de là, ça va être la SQ... C’est complètement ridicule», s’indigne celui pour qui la SQ constitue «le meilleur corps de police québécois».