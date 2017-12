Elton John en deuil de sa mère

Elton John s’est dit «sous le choc» en apprenant le décès de sa mère, Sheila Farebrother. Elle s’est éteinte ce lundi matin (4 décembre 17).

C’est sur Twitter que l’artiste a annoncé la triste nouvelle. «Tellement triste d’annoncer le décès de ma mère survenu ce matin. Je l’ai vue pas plus tard que lundi dernier et je suis sous le choc. Fais un bon voyage Maman. Merci pour tout. Tu vas tellement me manquer. Amour, Elton», a-t-il écrit.

Cela fait seulement deux ans qu’Elton John s’était réconcilié avec sa mère. Ils s’étaient fâchés en 2008, lorsqu’il lui avait demandé de couper les ponts avec deux de ses anciens amis: son ancien chauffeur et assistant personnel, Bob Halley, ainsi que son manager et ex, John Reid. Elle avait refusé. «Je lui ai dit: "Je ne ferai pas ça, je ne les laisserai pas tomber. Bob est comme un fils pour moi. Il a toujours été merveilleux avec moi et il vit à côté et garde un œil sur moi." (Elton) m’a dit qu’il me détestait. Et il a raccroché violemment. Imaginez ! A moi, sa mère !», avait-elle confié au Daily Mail en 2015. La même année, elle avait embauché un sosie d’Elton John pour assister à son anniversaire – elle fêtait ses 90 ans.

En 2016 néanmoins, Elton John avait confié au Sunday Mirror que tout s’était arrangé avec sa mère, peu après son 90e anniversaire. Lors de la fête des mères cette année-là, il avait posté une photo d’eux et avait écrit: «Chère Maman, joyeuse fête des mères ! Tellement heureux que nous soyons de nouveau en contact. Amour, Elton»