Google propose un «Doodle» pour apprendre à coder

L’univers du codage informatique peut certainement paraître complexe pour les non-initiés. Google propose lundi une animation sympathique qui permet de comprendre les fondements de cet art à la base des sites web et applications que nous consultons tous les jours.

À l’occasion de la Semaine de l’éducation aux technologies informatiques, Google propose lundi un «Doodle» qui se veut une introduction sympathique et extrêmement simplifiée dans l’univers du codage informatique.

Le principe est simple, vous devez aider un lapin à manger ses carottes en plaçant des blocs de code (aller devant, rotation, répéter une action) dans une ligne. Vous avez ensuite l’occasion de tester votre code à même l’animation. Et comme il y a plus d’une façon de se rendre du point A au point B, Google vous encourage à trouver la ligne de code la plus efficace pour parvenir à vos fins.

Ce n’est pas le premier programme d’apprentissage consacré au codage informatique à être mis en ligne gratuitement puisque des compagnies comme Apple et Microsoft ont aussi mis de l’avant des initiatives de la sorte. Le «Doodle» de Google est cependant le plus facile à utiliser, se retrouvant directement sur la page d’accueil du moteur de recherche.

Le site web Code.org offre également aux enfants un programme d’une heure sur le sujet.