La piscine de l'Université du Québec à Trois-Rivières va être restaurée

La piscine de l'Université du Québec à Trois-Rivières se fera refaire une cure de rajeunissement. Les travaux étaient nécessaires après 22 ans d'existence.

«La piscine a atteint sa durée de vie utile. C'est des travaux qui étaient déjà prévus et qui sont normaux pour une piscine de cet âge-là», explique Isabelle Lavergne, directrice du Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR.

Tout sera refait, des tuiles de la piscine à la mezzanine.

«On va refaire la céramique du bassin, le pourtour et en même temps on va changer l'éclairage et les plateformes de tremplin de 1 m. On va aussi rafraîchir les tremplins de 3 et 5 m et la mezzanine», ajoute Mme Lavergne,

La réfection de la piscine obligera sa fermeture pendant un long moment. Les nageurs des Mégophias et des Patriotes devront trouver un autre endroit pour s'entraîner pendant cette période.

«On va tout faire en notre possible pour que les activités du club continuent de fonctionner normalement le plus possible mais c'est sûr qu'il va avoir un impact», affirme Charles Labrie, entraîneur-chef des Patriotes et des Mégophias.

La piscine sera fermée du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019. La piscine du Cégep de Trois-Rivières pourrait être une alternative.

Les utilisateurs devront donc prendre leur mal en patience. «On a pas le choix et il n'y a pas de bon moment pour fermer une piscine», poursuit Isabelle Lavergne.

Le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR est le seul endroit dans la région à avoir une piscine de dimension olympique.