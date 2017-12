«La Voix VI»: les quatre mentors sont choisis

Les coachs Éric Lapointe, Alex Nevsky, Lara Fabian et Garou ont choisi ceux qui viendront les appuyer et épauler leurs candidats sur le plateau de «La Voix VI», à TVA. Pour cette édition, ils feront respectivement confiance à Kevin Parent, Yann Perreau, Laurence Jalbert et Nanette Workman.

Afin de défendre son titre de coach gagnant, Éric Lapointe a demandé l'aide d'un grand ami.

«Avant même qu'Éric et Kevin soient connus, ils se sont rencontrés dans les bars. Ce sont des chums d'avant leurs succès du début des années 1990, précise Stéphane Laporte, producteur associé de l'émission. À cause du lien très fort qui les unit, je pense que ça va être l'année où on n'aura jamais vu Éric aussi espiègle.»

Admiration et complicité

Les candidats de Lara Fabian pourront quant à eux profiter des conseils de Laurence Jalbert, une chanteuse qui fait vibrer la nouvelle coach.

«Lara, quand elle est venue au Québec, une de premières qu'elle a entendues, écoutées et qu'elle a tenu à voir en spectacle, c'est Laurence Jalbert, une des premières artistes québécoises sur lesquelles elle a tripé.»

La relation entre Alex Nevsky et Yann Perreau est aussi très particulière.

«Yann Perreau est le réel mentor d'Alex Nevsky. C'est lui qui l'a amené dans son studio et lui a fait faire son premier démo. C'est Yann Perreau qui a donné à Alex Nevsky sa première chance. On ne peut pas rêver d'une plus grande complicité.»

Bien des années après avoir pu compter sur Nanette Workman, Garou souhaite à nouveau obtenir son opinion.

«Garou était très content parce que Nanette c'est son idole depuis toujours. Elle a eu une carrière en France et quand Garou a commencé ¨Notre-Dame de Paris¨, il a eu les conseils de Nanette.»

Populaires aux préauditions

En plus d'être complices et expérimentés, les coachs et mentors de «La Voix VI» ont un important point en commun: leurs succès sont souvent interprétés lors des préauditions.

«Une référence pour la chanteuse à voix, c'est le matériel de Lara Fabian, confie Stéphane Laporte. Ses chansons ¨Je t'aime¨ et J'y crois encore¨ reviennent de nombreuses fois à chaque saison. Une autre, c'est Laurence Jalbert. Y'a plusieurs chansons comme ¨Tomber¨ qui reviennent.»

Une relecture de Nanette Workman a aussi particulièrement la cote.

«Nanette reste une référence de voix phénoménale dans le rock et le blues. Souvent, en préauditions, j'entends sa version mémorable de ¨I Lost My Baby¨ de Jean Leloup. Tous les aspirants ¨bluesmen¨ et ¨blueswomen¨ ont ça sur leur liste.»

L'aventure de «La Voix VI» s'amorcera le dimanche 11 février à 19 heures, sur les ondes de TVA, avec l'étape des Auditions à l'aveugle. Il faudra par contre attendre jusqu'aux Duels pour voir les quatre mentors.