Lady Gaga dans la prochaine saison de Game of Thrones?

Gemma Whelan, qui incarne Yara Greyjoy dans Game of Thrones, est persuadée que Lady Gaga pourrait aller de pair avec son personnage d’acier.

«Lady Gaga serait extraordinaire dedans (Game of Thrones, NDLR). Je pense qu’elle accepterait, a-t-elle confié à Spy. Et c’est vraiment une bonne cavalière donc peut-être... Elle est solide. Je ne chercherais pas les ennuis avec Lady Gaga, et avec Yara non plus, donc elles iraient bien ensemble.»

L’actrice de 36 ans faisait un discours lors des Women in Film & TV Awards ce vendredi (1er décembre 17), où elle a reçu la récompense de la meilleure actrice pour son rôle en tant que Karen Matthews dans The Moorside.

La série dramatique en deux parties est inspirée du véritable enlèvement de l’écolière Shannon Matthews à Dewsbury, Angleterre, en 2008.

La fillette de neuf ans a disparu alors qu’elle rentrait chez elle après un cours de natation, et a été portée disparue pendant 24 jours. Shannon Matthews a été retrouvée attachée et droguée sur un lit double chez un proche. Il a été révélé que Karen Matthews avait mis en scène l’enlèvement de sa fille afin de recevoir la récompense de 68 000 dollars (environ 57 000 euros) proposée pour la retrouver.

Gemma Whelan, qui a donné naissance à son premier enfant en octobre 2017, a affirmé avoir trouvé cela difficile de comprendre les actes de Karen.

«Il faut avoir de l’empathie quelque part avec un personnage afin de le jouer. Je comprenais plus ou moins certains de ses aspects, mais j’avais ensuite tendance à me dire que c’était une femme terrible, donc ça allait d’avant en arrière. Alors peut-être que les gens ont vu un côté différent quand c’était diffusé, l’humanité et le côté humain», a-t-elle conclu.