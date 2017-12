Le projet de 3e lien passe au mode «démarrage»

Le projet de 3e lien entre Québec et Lévis vient de franchir une étape importante: le ministère des Transports lancera, au cours des prochaines heures, l’appel d’offres que préparait le bureau de projet depuis l'été dernier.

Comme le rapportait Le Journal de Québec, vendredi dernier, le projet de 3e lien entre Québec et Lévis est donc officiellement passé, ce matin, de l'étape d'avant-projet à celle de démarrage.

Il s’agit de la deuxième phase importante dans le cheminement de tout projet majeur d’infrastructure publique.

L’équipe du bureau de projet du 3e lien, qui est dirigée par Stéphane Dallaire, a finalisé le mois dernier les documents nécessaires au lancement de cet d’appel d’offres.

Le prestataire de service sera sélectionné dès le début de l’année 2018. La firme ou le consortium retenu aura la tâche d’évaluer les besoins et de proposer une solution dans un territoire délimité, à l’ouest, par Saint-Augustin-de-Desmaures et à l’est, par l’Île-d’Orléans.

Ce n'est qu'une fois le dossier d'opportunité complété que le projet passera en mode planification. Le ministère des Transports prévoit que ce dossier d’opportunité sera complété à la fin de l’été 2020.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay et ses collègues ministres responsables des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, Sébastien Proulx et Dominique Vien, s'adressent aux médias, en présence des maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier.