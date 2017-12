Les coyotes de plus en plus nombreux en ville

La SPCA de Montréal soutient que la présence de coyotes en milieu urbain, notamment dans certains quartiers de la métropole, est un phénomène positif et qu’il faut l’aborder sous l’angle de la cohabitation pacifique.

Dans la foulée des inquiétudes soulevées par plusieurs personnes concernant des coyotes aperçus à Montréal, la SPCA a transmis aux médias lundi «quelques informations pratiques afin que la coexistence entre humains et animaux sauvages soit sécuritaire, et aussi mieux comprise».

Selon la SPCA, la présence accrue de coyotes dans les villes vient du développement urbain «qui détruit inexorablement l’habitat naturel des coyotes». «S’ajoute à cela le fait que plusieurs citoyens et citoyennes, de façon intentionnelle ou non, nourrissent les animaux de la faune, en laissant par exemple leurs poubelles facilement accessibles.»

L’organisme soutient qu’il ne sert à rien de tenter de les éliminer ou de les relocaliser puisqu’ils ont un impact très positif sur la biodiversité d’une région et sur l’équilibre écologique du milieu. Par exemple, le régime alimentaire d’un coyote, explique un expert cité par la SPCA, est en majeure partie composé de rats, de souris et d’autres rongeurs. Il est donc plus convenable, selon l’organisme, de viser à bien cohabiter avec les coyotes en prenant des précautions «comme modifier certaines de nos habitudes de vie et en étant conscients de l’impact de nos gestes sur la faune».

Par ailleurs, la SPCA dit qu’elle encourage la Ville de Montréal «à continuer à promouvoir des pratiques éthiques et efficaces en matière de gestion animalière» et se réjouit de la victoire de Valérie Plante et de son équipe lors des récentes élections municipales.

«Nous sommes certains qu’avec Projet Montréal à la tête de la Ville, il n’y aura plus de trappeurs mandatés pour tuer ou relocaliser des animaux sauvages, a affirmé Me Alanna Devine, directrice de la Défense des animaux à la SPCA de Montréal. Nous avons hâte de travailler avec la nouvelle administration, ainsi qu’avec d’autres experts [...], pour mettre sur pied des stratégies humaines et efficaces telles que l'éducation du public et l'interdiction de nourrir les coyotes afin d’assurer la cohabitation pacifique entre humains et animaux.»

Précautions pour éviter les conflits avec les coyotes:

- Placez les ordures dans des contenants sécuritaires munis de couvercles hermétiques.

- Conservez les poubelles à l’intérieur jusqu’au jour de la collecte des déchets.

- Utilisez des bacs à compostage étanches.

- Installez une clôture autour de votre jardin ou cultivez vos légumes dans une serre.

- Clôturez votre terrain pour le rendre moins accessible.

- Bouchez les espaces vides sous la véranda, la terrasse et la remise.

- Ne laissez pas votre animal de compagnie à l'extérieur sans surveillance.

- Apprenez à vos enfants à respecter la faune et à garder leurs distances.

Si vous voyez un coyote:

- Ne l’approchez pas ou n’essayez pas de le toucher.

- Ne lui donnez pas de nourriture ou ne tentez pas de l’apprivoiser.

- Ne lui tournez pas le dos et ne fuyez pas en courant.

- Faites-vous aussi grand que possible, agitez les bras, faites beaucoup de bruit et criez.

- Ne laissez pas votre chien le chasser afin d’éviter des blessures aux deux animaux.

- Jetez des objets dans leur direction (ne pas les frapper avec les objets).