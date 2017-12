Les demandeurs d’asile n’ont pas fini d’attendre

L’expulsion hier de «l’immigrante modèle» Leony Pavithra et sa famille originaire du Sri Lanka, établie au Québec depuis 5 ans, démontre à quel point les délais d’attente pour les demandeurs d’asile sont extrêmement très longs au Canada.

À LIRE ÉGALEMENT:

«L'immigrante parfaite» Leony Pavithra finalement déportée

La famille Lawrence renvoyée au Sri Lanka?

La famille de l'immigrante «parfaite» reçoit l'appui de plusieurs députés

Les demandeurs, qui doivent poursuivre leur vie dans l’attente ont souvent le temps de s’acclimater et de s’intégrer à la société avant d’être renvoyés, comme le montre l’histoire de Leony.

La jeune femme était considérée par plusieurs comme l’immigrante-modèle, le genre de personne dont le Canada a besoin. Elle est brillante, studieuse et parle couramment français. À l’école, Leony Pavithra Lawrence a gagné un prix, même si le français est sa troisième langue.

Le problème de cette attente démesurée risque de s’amplifier au cours des prochains mois.

En principe, une demande de réfugié doit être traitée en quelques mois seulement, mais dans les faits, cela est beaucoup plus long.

Dans les faits, plus de demandeurs entrent au Canada, que de demandes sont traitées annuellement.

Par ailleurs, si l’attente tourne autour de cinq ans actuellement, le délai pourrait être allongé à l’avenir.

«Il faut augmenter les effectifs à l’Agence des services frontaliers, du Canada, on doit engager plus d’agents qui eux doivent traiter la recevabilité des demandes d’asile. Évidemment on a besoin de commissaires à la Commission de l’immigration, c’est le tribunal, on a besoin de décideurs. À l’époque quand je siégeais devant ce tribunal-là, on était 75 commissaires à Montréal, aujourd’hui ils sont 28 pour effectuer le même travail, c’est complètement aberrant», dénonce l’avocat spécialisé en immigration Stéphane Handfield.

Malgré ce problème, le gouvernement fédéral ne bouge pas, ajoute l’avocat.

Demandes d'asile

2015

Demandes: 16 592

Total en attente: 13 459

2016

Demandes: 23 350

Total en attente: 15 761

2017

Demandes: 32 938

Total en attente: 34 462

Source: Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada