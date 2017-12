L’Hôtel de Glace pourrait ouvrir plus tôt que jamais

Non seulement l’Hôtel de Glace se dirige-t-il vers l’ouverture la plus hâtive de son histoire, mais si le projet de réfrigération à l’essai se concrétise, il pourrait à l’avenir entrer en activité avant la mi-décembre.

«Les plus grands espoirs sont permis pour ouvrir avant Noël, ce qui ne s’est jamais vu en 18 ans d’histoire», explique Louis Massicotte, président du Groupe Calypso Valcartier, qui espère amorcer les opérations vers le 23 décembre.

En s’emmenant sur les terrains du Village Vacances Valcartier, l’an dernier, l’hôtel avait connu son ouverture la plus précoce : le 27 décembre. Cela s’était traduit par 150 000 visites, égalant la meilleure année de l’hôtel.

L’enjeu est important pour l’exploitant en raison de l’achalandage touristique dont profite la région de Québec du 23 au 27 décembre. M. Massicotte, souligne que les opérations débutaient auparavant vers les 4 ou 5 janvier.

Pour arriver à ce résultat, le groupe a acquis et fait construire des moules supplémentaires en acier qui permettent de former plus rapidement la structure en glace. Ainsi, les constructeurs peuvent profiter de chaque période de froid pour préparer plusieurs pièces.

Le projet fréon

Mais à l’avenir, l’Hôtel de glace pourrait avoir un système de réfrigération afin de devancer davantage sa période de mise en service.

«Nous avons un projet pilote, le projet fréon, avance M. Massicotte. Nous voulons utiliser ce système dans nos moules à certains moments pour une construction plus rapide de la même manière que certaines patinoires extérieures le font. On ne sait pas ce que ça va donner, mais à l’heure actuelle, on travaille avec un module qui n’est pas relié à l’hôtel.»

L’idée n’est pas de prolonger la vie de l’hôtel au-delà du mois de mars, mais bien de commencer la saison plus tôt. «Le 10 décembre, nous avons tous envie d’hiver et de magie», lance-t-il.

Pour se rendre à l’Hôtel de glace, les visiteurs emprunteront dorénavant des chemins de flambeaux constitués de lampadaires alimentés au gaz propane procurant un effet «extraordinaire», selon Louis Massicotte.

Le bâtiment profitera aussi de plafonds plus hauts et la construction utilisera moins de colonnes.

Recrutement

Le concept architectural que l’on promet «festif, familial et magique» sera dévoilé d’ici deux semaines. Unique en Amérique du Nord, l’Hôtel de Glace entend continuer à développer son aspect «nord-sud» avec la proximité du Bora Parc, qui attire l’attention sur la scène internationale, affirme M. Massicotte.

Les nuits froides des dernières semaines ont aussi profité aux pistes de glissade, ce qui fait en sorte que le Village Vacances Valcartier est déjà en mode recrutement. Une centaine de postes de préposés doivent être pourvus plus rapidement que prévu. M. Massicotte pense que l’ouverture hâtive fera le bonheur des étudiants qui pourront commencer à travailler durant leur congé des Fêtes.

En quelques chiffres

Nombre de chambres 44

Température ambiante de -3 à -5 °C

Dimension 3000 m2

Dimension d’une patinoire LNH, 1600 m2

Visiteurs en 2016-2017, 150 000

Ouverture 2016, 27 décembre