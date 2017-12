Procès de Jamali et Djermane: la Couronne rappelle l’importance du contexte

Le procès des deux ex-étudiants du Collège de Maisonneuve, à Montréal, accusés d’avoir tenté de quitter le pays pour aller combattre aux côtés du groupe armé État islamique, en Syrie, est entré dans sa phase finale, lundi.

La Couronne a entrepris sa plaidoirie, expliquant que les éléments de preuve présentés lors du procès ne doivent pas être considérés séparément, mais bien être vus comme un tout. La procureure de la poursuite fédérale, Me Lyne Décarie, a ainsi misé sur l’importance du contexte dans lequel, selon elle, la preuve prend tout son sens.

Me Décarie a par exemple rappelé que des clous et des piles 9 volts ont été retrouvés chez les accusés et que, malgré que ce fait isolé puisse paraître banal, il devait être considéré dans le contexte global alors que d’autres ingrédients pour fabriquer une bombe de même qu’une recette pour en fabriquer une ont aussi été retrouvés.

La procureure de la poursuite passe ainsi en revue des éléments de preuve, dont des fichiers, des photos, ainsi que des extraits de conversations trouvés dans les appareils électroniques des accusés.

On s’attend à ce que la plaidoirie de la Couronne se poursuive toute la journée.

Pour leur part, El Mahdi Jamali, 20 ans, et Sabrine Djermane, 21 ans, ont choisi de ne pas témoigner pour leur défense.