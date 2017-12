Un chien sauvé par des pompiers sur une fine couche de glace

Les pompiers de Swift Current, en Saskatchewan, ont réussi à sauver un chien sous qui une fine couche de glace avait cédé. L’animal n’avait que deux pattes hors de l’eau lorsqu’il a été secouru.

Un homme se promenait avec son chien sans laisse lorsque celui-ci s’est aventuré sur une rivière gelée. Lorsque la vie de l’animal a été en danger, les secours sont rapidement arrivés.

Sur la vidéo diffusée sur Facebook par le chef des pompiers Denis Pilon, on y voit un pompier, attaché à une corde, ramper jusqu’au trou et attraper le chien. Au moment de sauver l’animal, la glace a cédé à nouveau, mais le pompier a tenu bon et a réussi à compléter le sauvetage.

Les images montrent le chien mouillé tituber sur la berge avant que les pompiers ne le réchauffent.

M. Pilon a diffusé cette vidéo pour rappeler à la population le danger que représente la glace sur les cours d’eau à cette période de l’année. Elle est souvent trop mince pour supporter le poids d’adultes, d’enfants et d’animaux.

La glace doit être épaisse d'au moins 10 cm pour que la marche soit sécuritaire. Les motoneiges peuvent circuler sur une couche de 15 cm et les voitures sur une couche d'au moins 20 cm.