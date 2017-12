Une députée libérale accuse un conservateur de commentaires sexuels

Une députée fédérale de Longueuil a accusé lundi à la Chambre des communes un élu conservateur d’avoir tenu à son égard des commentaires à caractère sexuel.

«En mai, le membre de l’opposition James Bezan a publiquement fait des commentaires inappropriés, humiliants et non sollicités à mon endroit qui étaient de nature sexuelle», a lancé la libérale Sherry Romanado, dans un point d’ordre au terme de la période des questions.

«Ces commentaires m’ont causé un grand stress et ont affecté négativement mon environnement de travail», a conclu la députée de Longueuil-Charles-Lemoyne, sans donner plus de détails.

Mme Romanado, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants, siège avec James Bezan sur le Comité permanent de la défense nationale. L’élu manitobain est vice-président du comité.

En fin d’après-midi, le conservateur a publié une déclaration dans laquelle il relate sa version des faits. La situation serait survenue le 2 mai dernier lors d’une séance de prise d’images à l’hôtel de ville d’Ottawa.

«À cette occasion, j’ai fait une remarque désinvolte inappropriée en disant "ce n’est pas l’idée que je me faisais d’une partie à trois", qui visait à être un commentaire partisan sur le fait d’être sur une photo avec un membre du caucus libéral», écrit-il.

M. Bezan dit avoir voulu s’excuser dès le lendemain de l’incident, mais qu’on ne lui en avait pas donné l’occasion. Après que la députée libérale eut déposé une plainte au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH) du Parlement, il aurait tenté d’entrer en médiation et de s’excuser encore une fois, ce qu’on lui aurait refusé.

Au terme de l’évaluation de l’affaire, en août dernier, le DPRH n’a recommandé aucune mesure disciplinaire contre l’élu, arguant qu’il ne s’agissait pas de harcèlement sexuel. James Bezan soutient s’être excusé en personne auprès de Sherry Romanado par la suite.

Le député de Selkirk-Interlake-Eastman s'était levé en Chambre lundi matin afin de s'excuser à l'égard de la députée, sans offrir d’explications. «Plus tôt cette année, j’ai fait un commentaire inapproprié et insensible en présence de Sherry Romanado. Je n’ai que le plus grand respect pour cette élue, pour cette institution, et je suis sincèrement désolé», avait alors dit M. Bezan.