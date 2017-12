Une pizza au volant mène à des accusations de trafic de drogue

Deux présumés trafiquants de drogue pressés de se rassasier se sont fait pincer par les policiers de Kingston, en Ontario, alors qu'ils conduisaient de façon erratique en dégustant une pizza au volant.

Dans un communiqué émis lundi, la police de Kingston a expliqué que des patrouilleurs ont repéré une voiture qui se déplaçait «très lentement» et zigzaguant sur la route, en début de soirée samedi.

Les policiers ont intercepté la voiture. En y jetant un œil, ils se sont aperçus que le conducteur et son passager étaient en train de manger une pizza. Une bouteille d'alcool ouverte et un sac contenant environ 1300 $ en méthamphétamine se trouvaient aussi dans la voiture.

Les deux hommes ont été arrêtés. Le conducteur, un homme de 40 ans de Belleville, a été accusé de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic et de non-respect de conditions. Le passager, un homme de 32 ans de Picton, a aussi été accusé de trafic de drogue et devra également répondre à un chef d'accusation de port d'arme dissimulé puisqu'il avait un couteau sur lui.