Une première femme à la tête de la Chambre de commerce en 200 ans d'histoire

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec sera présidée par une femme, une première en 200 ans d’histoire. Julie Bédard occupera le siège de présidente et chef de la direction de l’organisme à compter du 3 janvier 2018.

Elle succède à Alain Aubut qui a démissionné en septembre dernier, après avoir occupé ces fonctions pendant trois ans.

Avocate de formation et détentrice d’un MBA, Mme Bédard est membre du Barreau depuis 1994. Jusqu’à lundi, elle était directrice, responsable du développement de partenariats d’affaires, au sein de La Capitale Assurances générales où elle a passé les 23 dernières années. Elle a aussi été impliquée dans la gestion et la planification stratégique de l’entreprise familiale GraphSynergie.

«Le comité de sélection a grandement apprécié son implication dans le monde des affaires partout au Québec. Son leadership d’influence et son réseau d’affaires, notamment dans le milieu des chambres de commerce et de l’entrepreneuriat féminin, seront des atouts indéniables dans le cadre de ses nouvelles fonctions», a indiqué par communiqué de presse, Jacques Topping, président du conseil d’administration.

Mme Bédard a d’ailleurs participé à plusieurs missions économiques en Europe, en Asie, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Passionnée pour l’immobilier et l’investissement, elle est membre d’Ange Québec et associée de Synergie immobilière.

Elle a été présidente de la Jeune chambre de commerce de Québec et membre de plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Régie régionale de la santé, du conseil de l’avancement de la Faculté d’administration de l’Université Laval, de l’Association des jeunes juristes de Québec et du Regroupement des jeunes gens d’affaires du Québec.