Blake Lively se blesse en plein tournage

Blake Lively tournait une scène d’action en plein Dublin pour son nouveau film, The Rhythm Section, lorsqu’elle s’est sérieusement blessée la main. D’après plusieurs sources proches du tournage, elle se serait cassé un doigt.

La production a annoncé que le tournage était suspendu le temps qu’elle se remette. « Paramount, Global Road (anciennement IM Global) et les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont confirmé aujourd’hui que le tournage de The Rhythm Section a temporairement été suspendu suite à une blessure à la main (de Blake Lively) lors d’une scène d’action. La production reprendra dès que possible », peut-on lire dans le communiqué.

Dans ce film d’espionnage, Blake Lively incarne une femme cherchant à se venger après l’écrasement d’un avion dans lequel des membres de sa famille ont péri. Pour ce rôle, elle est même devenue brune. C’est la réalisatrice, Reed Morano, qui a publié une photo du nouveau look de l’actrice sur ses réseaux sociaux.

Dans ce long-métrage, Blake Lively donne la réplique à Jude Law. Le film est fondé sur la série de romans de Mark Burnell et doit sortir en 2019. La blessure de Blake Lively n’a pour l’instant pas retardé la date de sortie prévue.