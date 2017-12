Claude Surprenant dénonce ses employés

L’ex-député caquiste Claude Surprenant, blâmé par le commissaire à l’éthique, estime être une «victime» d’employés malfaisants.

« J’ai fait faire mon rapport juriscomptable, accablant sur ces malversations financières. Mais le commissaire ne veut pas en tenir compte. Je me suis fait arnaquer, on lance des allégations malveillantes sur moi, et le rapport du commissaire m’humilie», a lancé M. Surprenant mardi en chambre.

Vendredi dernier, le commissaire Jacques Saint-Laurent blâmait celui qui siège maintenant comme indépendant en raison de conflit d’intérêt et de mauvais usage de fonds publics.

«M. Surprenant a imprudemment manqué à ses obligations déontologiques et à son devoir de contribuer au maintien de la confiance de la population envers les députés et l’Assemblée nationale. Je recommande qu’une réprimande soit imposée au député de Groulx», a-t-il indiqué.

Un vote aura lieu mercredi pour décider de la sanction qui sera imposée au député Surprenant.

Ce dernier affirme être blanc comme neige et demande à l’Assemblée de réparer l’injustice commise par Me Saint-Laurent. Il a condamné une ancienne employée, Julie Nadeau, qu’il accuse de malversation financière et d’avoir sali sa réputation auprès du commissaire. Il a défendu un autre employé, Paulo Gervais, rémunéré deux fois pour le même travail en qualifiant la chose de «prime pour responsabilités additionnelles».

Quant à l’embauche du président de la commission de la relève de la CAQ, Yann Gobeil-Nadon, il souligne qu’il est devenu «le conjoint de Mme Nadeau pendant son travail à mon bureau et me faisait mal paraître en déclarant aux médias qu’il était l’employé fantôme».

Quant à la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il s’est retrouvé pour avoir donné un contrat à sa femme, il blâme encore une fois Julie Nadeau. «Je lui avais demandé de vérifier si ma conjointe pouvait recevoir un contrat. Elle m’est revenue en me disant que c’était O.K. puisqu’elle était architecte», a-t-il justifié.