Colère sur les réseaux sociaux après les publications d'une jeune chasseuse

Une avocate américaine dont le passe-temps favori est la chasse s'est attiré les foudres des internautes après la publication des photos de ses nombreux trophées sur les réseaux sociaux.

Nikki Tate, 27 ans, de Dallas au Texas, passe tous ses temps libres à chasser, selon les quotidiens The Independant et le Daily Mail.

Sur Instagram, elle publie des photos des animaux qu'elle a chassés, dont des cerfs, des canards, des oies et des coyotes. Elle dit avoir également déjà abattu un cerf mâle de 180 livres.

La jeune femme et son mari disent qu'ils mangent tout ce qu'ils chassent ou encore donnent ce qu'ils ne mangeront pas à des organismes de charité. Ils utilisent également les peaux de leurs proies.

«Nous sommes fiers de ne faire que des tirs éthiques et nous travaillons fort pour que ça arrive, s'est défendu Nikki. La chasse aide à maintenir les populations animales à des niveaux compatibles avec l'activité humaine.»

Par le passé, la jeune femme a reçu des menaces, mais espère qu'à l'avenir les gens respecteront sa liberté.

«Je chasse pour la nourriture, pour la conservation, pour l'amitié et plus encore. Ce sont toutes des choses importantes pour moi, dit-elle. Si je peux respecter les croyances des autres, leurs valeurs, leurs raisons, même en ce qui concerne la vie et la mort, s'il vous plait, respectez les miennes.»

Après la publication d'un article sur le Daily Mail, la chasseuse a réagi sur son compte Instagram en affirmant que malgré l'angle de l'article, elle a reçu le support de nombreux adeptes de chasse.

«C'est pourquoi j'aime la communauté de la chasse, tout le monde se soutient», écrit-elle en ajoutant qu'elle serait toujours fière de chasser.