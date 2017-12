Il y a un an, le tamponnage qui a fait le tour du monde

C’était il y a un an. Une tempête hivernale s’abattait sur Montréal le 5 décembre 2016 et allait créer des conditions routières impitoyables pour les automobilistes de la métropole, surtout ceux qui ont eu le malheur d’emprunter ce matin-là la côte du Beaver-Hall.

***Revoyez ci-dessus les images de Colin Creado et Willem Shepherd***

Les images ont fait le tour du Québec, mais aussi le tour de la planète, puisque des quotidiens comme le Guardian, en Angleterre, ont eux aussi consacré quelques lignes sur le fameux tamponnage de la côte Beaver-Hall dans lequel deux autobus de la Société des transports de Montréal (STM) avaient notamment été impliqués.

Une voiture de police et un chasse-neige ont aussi été pris au piège au même endroit.

La STM avait dû expliquer que l’épandage tardif du sel dans les rues avait causé les pertes de contrôle de ses véhicules et qu’elle munissait ses autobus de pneus avant neufs et de pneus arrière à traction striés pour une meilleure adhérence dès le 15 novembre.

La vidéo originale, publiée sur Facebook par Willem Sheherd, a été visionnée plus de 26 millions de fois et partagée plus de 442 000 fois seulement sur le réseau social.

Tout un contraste avec les conditions météorologiques un an plus tard, alors qu’à Montréal, les précipitations sont sous forme de pluie mardi.