La candidature de Sheilah Martin à l'étude

Un comité de la Chambre des communes a commencé à examiner la candidature de la juge Sheilah Martin, sélectionnée par Justin Trudeau pour siéger à la Cour suprême.

Elle comblera le siège laissé vacant par la juge en chef Beverley McLachlin. Cette dernière se retire officiellement le 15 décembre après 18 années passées à la tête du plus haut tribunal du pays.

Née à Montréal, Mme Martin est bilingue. Elle a fait ses études de droit de premier cycle à l'Université McGill en 1981, où elle a étudié le droit civil et le droit commun (common law).

Sheilah L. Martin est juge depuis 2005 et siégeait à la Cour d'appel de l'Alberta depuis juin 2016.

Elle ne sera toutefois pas nommée pour le poste de juge en chef, qui sera comblé plus tard. Selon la tradition d’alternance entre les juges en chef anglophones et francophones, le poste reviendrait à un magistrat d’expression française et formé en droit civil.