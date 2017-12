La pénurie de main-d’œuvre: «le principal défi» de l’économie québécoise

La pénurie de main-d’œuvre au Québec est «le principal défi» économique auquel le Québec fait face en 2017, devant celui posé par la négociation de l’Accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis, croit Philippe Couillard.

«Si on n'agit pas de façon plus vigoureuse pour corriger [le manque de main-d’œuvre], les conséquences pour notre économie, pour nos emplois, seront négatives», a expliqué le premier ministre, lors du discours d’ouverture du forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, qui a lieu à Québec, mardi.

«Je placerais [ce défi] au-dessus, même, des enjeux que nous présentent les accords de commerce actuellement», a-t-il ajouté.

Pour arriver à relever ce défi, le Québec doit «inévitablement» faire appel à l’immigration, même si ce n’est pas la seule solution, a-t-il rappelé. «Il faut continuer à mieux former, mieux outiller nos jeunes».

Par ailleurs, M. Couillard a invité les Québécois à s’éloigner du «mythe» qui remonte «à plusieurs décennies», selon lequel les immigrants nuisent à la possibilité pour un citoyen natif du Québec d’obtenir un emploi.

«Non, les travailleurs immigrants ne viennent pas voler nos emplois. Au contraire, ils vont nous aider à préserver l’emploi de tous, en empêchant les entreprises de réduire leurs activités, de fermer, ou de se délocaliser», a expliqué le premier ministre.

Ce forum est issu de la défunte consultation sur la discrimination systémique et le racisme, que le gouvernement Couillard avait aboli à la suite de nombreuses critiques. Il s’articule en quatre thèmes, soit l’emploi, la formation, la francisation et la lutte contre la discrimination.

Consultation parallèle

Insatisfait du recul du gouvernement, des groupes de la société civile ont profité de la tenue du forum pour annoncer la mise sur pied d’une consultation indépendante sur le «racisme systémique».

Cette démarche aura notamment pour objectif de «proposer des solutions concrètes et durables afin d'éradiquer le racisme systémique», a indiqué la Table de concertation contre le racisme systémique, par communiqué.

Le regroupement a fait référence à «une vaste démarche citoyenne indépendante», sans toutefois préciser la forme qu’elle prendra.