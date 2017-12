Le Canada n'achètera pas de Super Hornet à Boeing

Le Canada n'achètera finalement pas les 18 appareils Super Hornet qu'il avait l'intention d'acquérir pour plutôt se tourner vers de vieux avions F-18 détenus par l'Australie, a rapporté mardi Reuters.

Selon des sources de l'agence de presse, Ottawa abandonne ainsi complètement son projet d'acheter des Super Hornet, de façon à pallier temporairement le manque d'avions de chasse des Forces armées canadiennes (FAC) en attendant de décider avec quels avions les CF-18 actuels détenus par l'armée seront remplacés.

Selon Reuters, Ottawa annoncera la semaine prochaine l'achat de chasseurs F-18 australiens. Il s'agit des mêmes avions que ceux actuellement détenus par le Canada, ce qui devrait favoriser leur intégration à la flotte aérienne canadienne.

Annoncé en janvier dernier, le projet d'achat des Super Hornets avait été mis sur la glace en raison de la plainte de Boeing contre Bombardier. L'entreprise américaine avait réclamé et obtenu que des droits compensatoires et antidumping soient imposés à l'avionneur québécois, forçant finalement ce dernier à céder le contrôle de la C Series à Airbus.