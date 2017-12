Les 10 véhicules les plus volés en 2017

Les voleurs de véhicules s’intéressent de plus en plus aux camionnettes (ou pick-up), d'après ce que révèle la liste annuelle des dix véhicules les plus fréquemment volés au Québec, publiée aujourd'hui par le Bureau d'assurance du Canada (BAC).

Après avoir été l'apanage des voleurs pendant des années, les véhicules utilitaires sport (VUS) cèdent du terrain aux camionnettes.

Alors que depuis plusieurs années les VUS trônaient en tête de liste du top 10 des véhicules les plus volés, les voleurs semblent vouloir élargir leur marché. En effet, dans ce nouveau classement, quatre véhicules volés sur dix sont des camionnettes, trois sont des VUS, deux sont des berlines et on retrouve également un multisegment.

Le top 10 du Québec

Cette année, les dix véhicules les plus fréquemment volés au Québec sont :

TOYOTA CAMION/VAN 4RUNNER 4P 2016 (VUS)

TOYOTA CAMION/TUNDRA 4RM 2015 (camionnette)

TOYOTA CAMION/VAN 4RUNNER 4P 2015 (VUS)

BMW 328i CABRIOLET 2009 (berline)

INFINITI CAMION/VAN QX70 4P 2015 (multisegment)

FORD CAMION/VAN F250 SD 4RM 2003 (camionnette)

FORD CAMION/VAN F250 SD 4RM 2006 (camionnette)

SUBARU IMPREZA 4P 2002 (berline)

TOYOTA CAMION/VAN TUNDRA 4RM 2016 (camionnette)

JEEP WRANGLER UNLIMI 2016 (VUS)

L’objectif principal des vols demeure inchangé cette année, soit la revente à l'étranger.

Fait surprenant, quatre véhicules volés sur dix ont une date de construction antérieure à 2010.

Le top 10 publié en 2017 est une compilation des statistiques 2016 du Groupement des assureurs automobiles au Québec.