L’opposition veut obtenir les deux rapports de l'UPAC

Le Parti québécois demande au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, de remettre aux élus une copie des deux rapports, non caviardés, sur le climat de travail à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Le leader parlementaire du PQ estime qu’il s’agit d’informations essentielles dans le processus d’adoption du projet de loi 107, qui vise à accorder plus d’autonomie à l’UPAC.

«Parce que, avant de confier davantage de pouvoirs à l’UPAC comme corps de police indépendant, il faut savoir ce qui se passe présentement, dit Pascal Bérubé. Et je me questionne à savoir pourquoi on voulait nous priver de ces informations importantes.»

Le Bureau d’enquête du Journal rapportait mardi matin les détails d’un rapport dévastateur sur le climat de travail au sein du service de vérification de l’UPAC, dirigé jusqu’à récemment par Marcel Forget.

L’opposition souhaite également obtenir un autre rapport d'une employée de la Sûreté du Québec, Karine Martel. Ce second document porte sur des plaintes sur le département des enquêtes de l’UPAC, qui relève du directeur des opérations, André Boulanger.

Le PQ et la CAQ demanderont conjointement le dépôt des deux rapports mardi après-midi.