Manifestation à Québec contre les hydrocarbures

Quelques dizaines de membres du Front commun pour la transition énergétique ont manifesté mardi à Québec, un peu avant le dépôt d’une pétition de 30 000 noms à l’Assemblée nationale.

Le Front commun réclame le retrait complet et l’abandon définitif des projets de règlements sur les hydrocarbures, ainsi qu'un plan de sortie rapide et complet de la filière pétrolière et gazière au Québec.

MARC VALLI�RES/AGENCE QMI Manifestation contre le gaz de schiste devant l'Assemblée nationale, à Québec, le mardi 5 décembre 2017.

«Nous soulignons aujourd’hui, en déposant cette pétition, le triste anniversaire de l’adoption sous le bâillon de la Loi sur les hydrocarbures, il y a un an», a notamment déclaré Christian Simard, directeur général de Nature Québec.

«Il n'y a pas d'acceptabilité sociale sans consentement», a affirmé Carole Dupuis, coordonnatrice générale du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec.

La pétition a été officiellement déposée à l’Assemblée nationale à 14h par Sylvain Gaudreault, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques.