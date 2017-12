Microsoft imite Apple et dévoile son «campus du futur»

Quelques mois après l’ouverture de nouveaux bureaux d’Apple dans Silicon Valley, c’est au tour de Microsoft de procéder à des rénovations majeures de ses installations situées à 11 minutes de son grand rival.

La rénovation du complexe de 32 acres fait partie d’un effort de modernisation des espaces de travail de Microsoft alors que la compagnie de Redmond, dans l’État Washington, a aussi annoncé qu’elle revampait ses bureaux originaux.

Les installations de Silicon Valley, la Mecque de la technologie californienne, doivent être les plus «intelligentes et écoénergétiques jamais construites» par Microsoft.

La compagnie mise sur pied par Bill Gates dévoile dans une vidéo les plans de son nouveau complexe aux allures futuristes et qui suit les tendances des espaces de travail modernes mis à la mode par les géants de l’industrie comme Apple et Google.

Elles utiliseront des panneaux solaires et un système de recyclage de l’eau de pluie, en plus d’intégrer son propre centre de traitement des matières résiduelles. Le toit «vivant» accueillera différentes espèces de plantes et l’intérieur des bâtiments sera composé de nombreux murs de vitre pour «améliorer la communication entre les employés». Un nouveau centre de conférence sera inauguré, endroit où Microsoft devrait à l’avenir dévoiler ses nouveautés.

Le projet a un échéancier de deux ans et devrait être terminé d’ici le début de 2019.