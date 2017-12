Près de 759 000 $ pour six anciens élus de Québec

Six anciens élus municipaux de la Ville de Québec se partageront la somme de 759 000 $ à titre d’allocations de départ et de transition.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse rendu public par la municipalité mardi après-midi.

Julie Lemieux, ex-bras droit du maire Labeaume, est la mieux lotie. Elle aura droit à un chèque d’environ 153 000 $. Elle est suivie de Marie France Trudel - battue de justesse par la colistière de Jean-François Gosselin lors du dernier scrutin - qui touchera la somme de 146 000 $.

L’opposante Anne Guérette, élue de façon continue pendant 10 ans, empochera 137 500 $, tandis que les anciennes conseillères d’Équipe Labeaume (ÉL), Chantal Gilbert et Natacha Jean, bénéficieront respectivement de 130 000 $ et de 115 000 $. Enfin, le conseiller indépendant Paul Shoiry, qui a longtemps siégé comme chef de Démocratie Québec, aura droit à 76 000 $.

Fait notable, l’ex-conseiller d’ÉL, Laurent Proulx, ne figure pas sur cette liste. «J’ai eu un 6% qui correspond à 6000 $ au titre de mes vacances. On m'a dit que je n’étais pas éligible aux primes de départ et de transition. Cela dit, même si on m’avait envoyé un chèque, j’aurais refusé de toucher cet argent public. Je l’aurais donné à des œuvres de charité», nous a fait savoir celui qui avait démissionné en cours de mandat.

Les calculs des montants des allocations dépendent des fonctions occupées par les anciens élus (au sein du comité exécutif ou des bureaux d’arrondissements, par exemple) et du nombre d’années au cours desquelles ils ont siégé.