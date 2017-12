Souris Mini se place à l’abri de ses créanciers

En pleine période de magasinage des Fêtes, le détaillant de vêtements pour enfants Souris Mini vient de se placer à l’abri de ses créanciers.

Pour l’heure, tous les magasins de Souris Mini demeurent ouverts alors que l’entreprise prépare un plan de relance.

L’entreprise soutient que les cartes-cadeaux, les garanties et les politiques de retours seront honorés comme prévu.

L’entreprise, dont le siège social est à Québec, compte 350 employés et 29 boutiques au pays, dont 28 au Québec.

Le détaillant de Québec soutient que ses dettes de 17,8 millions $ étaient devenues trop lourde à assumer.

Selon la direction de Souris Mini, l’entreprise doit se restructurer alors que ses ventes sur le Web ont explosé au cours des derniers mois.

Or, les ventes dans plusieurs boutiques Souris Mini ne réussissaient pas à combler les pertes.

«On ne se cachera pas que le détail, aujourd’hui, c’est très difficile. On a de la concurrence pas juste au Québec. Notre plus gros concurrent, c’est le web. La vérité, cela ne peut plus rester pareil. On réalise 25 % de notre chiffre d’affaires sur le web. Cela veut dire une baisse de trafic énorme dans nos centres commerciaux», affirmait récemment au Journal la directrice générale de Souris Mini, Annie Bellavance.

La direction de Souris Mini ne sait pas encore combien de boutiques vont fermer leurs portes une fois la restructuration complétée.

Encore tout récemment, l’entreprise visait l’ouverture de plusieurs boutiques éphémères au Québec et au Canada anglais.

Souris Mini compte parmi ses actionnaires le Fonds de solidarité FTQ qui a investi plus de 6 millions $ dans l’entreprise en 2015.