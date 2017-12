Un profit de 1,227 milliard $ pour la Banque de Montréal

BMO Groupe financier a annoncé, mardi, que ses bénéfices nets du quatrième trimestre étaient en baisse de 6 % par rapport à l’an dernier, alors qu’ils sont de 1,227 milliard de $ comparativement à 1,345 milliard $.

La Banque de Montréal conclut donc son exercice financier de 2017 avec des bénéfices nets de 5,350 milliards $, soit un peu plus de 700 millions de plus que pour l’année 2016.

«La croissance du bénéfice résulte de la diversification de nos activités, et du rythme soutenu dans notre segment américain, dont le taux de croissance composé exprimé en dollars américains a atteint 13 % sur les deux dernières années, et qui compte pour 1,4 milliard de dollars», a soutenu Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

Le chef de direction explique les progrès de la Banque de Montréal.

«Nous y sommes parvenus en investissant davantage dans les capacités numériques pour offrir aux clients des produits et des services novateurs. [...] Nous avons étendu nos activités et versé des bénéfices à nos actionnaires à la suite d'une hausse des dividendes et de rachats d'actions.»