Une entreprise basée au Québec avalée par Nestlé

Basée à Montréal et ayant une usine à Québec, Atrium Innovations a été gobée par la multinationale Nestlé pour 2,3 milliards $ US, mardi.

Atrium se spécialise dans la production de vitamines et autres suppléments alimentaires. Elle détient la marque Garden of Life, dirigée depuis Palm Beach Gardens en Floride, dont les suppléments biologiques sont vendus dans plus de 14 000 magasins aux États-Unis.

Atrium est aussi propriétaire de Pure Encapsulations, basé au Massachusetts, qui vend des suppléments alimentaires hypoallergéniques, ainsi que les marques Wobenzym, Douglas Laboratories, Genestra BrandsMC, Orthica, AOV, Minami, Klean Athlete, Pharmax et TrophicMC.

«Nous admirons le parcours d'Atrium, une entreprise prospère, et nous sommes heureux d’accueillir ses 1 400 employés au sein de la famille Nestlé. Ses marques viennent naturellement s’ajouter à notre portefeuille de produits de santé grand public qui propose des solutions nutritionnelles dans les domaines du vieillissement en santé, de la croissance, de la santé digestive et de la gestion de l’obésité», a dit président et chef de la direction de Nestlé Health Science, Greg Behar, par communiqué, mardi.

«Le portefeuille d'Atrium agrandira notre gamme de produits avec des solutions à valeur ajoutée telles que les probiotiques, la nutrition à base de protéines végétales, les substituts de repas et une vaste gamme de multivitamines», a-t-il ajouté.

Pour faire cette acquisition, Nestlé s’est entendu avec un groupe d’investisseurs mené par le fonds européen Permira, qui avait mis la main sur Atrium en 2013. À l’époque, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ étaient restés actionnaires d’Atrium, fondée par Aeterna Zentaris.

La direction de la compagnie basée à Montréal restera en place, a précisé Nestlé.

La transaction doit être finalisée au premier trimestre de l’an prochain.