UPAC: «C’est presque un outrage au Parlement» -Caroline St-Hilaire

Notre Bureau d’enquête a dévoilé ce matin les détails d’un rapport dévastateur sur le climat de travail au sein du service de vérification de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), lesquels ont suscité de nombreuses réactions.

Comment un homme d’expérience comme Robert Lafrenière peut-il en être arrivé à bâtir ce qui ressemble à «une organisation dysfonctionnelle»? se demande Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», à LCN. Après tout, le patron de l’escouade policière a jadis été sous-ministre et enquêteur de haut niveau.

Sa collègue Caroline St-Hilaire estime cependant qu’il y a encore plus grave que ce climat de travail qualifié d’exécrable par plusieurs employés.

«Quand un commissaire refuse de donner accès à un rapport, il censure un rapport pour protéger sa gestion interne, expliquez-moi ça, c’est presque un outrage au Parlement, s’indigne la jouteuse. Le ministre non plus n’y a pas accès. Et ce n’est pas pour ne pas nuire aux enquêtes, c’est pour ne pas parler de sa gestion.»

«Comment se fait-il qu’il ne soit pas sorti en disant: "Oui, j’ai eu des problèmes, j’ai remis l’UPAC en ordre, ça va mieux, ça va s’améliorer". Pas un mot. Et c’est la troisième ou quatrième fois. Ça n’a pas de sens.»

D’ailleurs, la semaine dernière, les jouteurs Lavoie et St-Hilaire s’entendaient sur la nécessité de congédier le commissaire de l’UPAC. Le commentateur politique est en aujourd’hui encore plus convaincu. «À la tête de ce type d’organisation paramilitaire, si le chef n’est pas en contrôle, l’organisation va tout croche», répète-t-il.

S’il s’inscrivait en porte à faux avec ses deux collègues de «La Joute» il y a une semaine à peine, Bernard Drainville admet que sa position devient maintenant de plus en plus indéfendable. «Alors Lafrenière a perdu son bras gauche [Marcel] Forget. Et son bras droit [le directeur des opérations du département des enquêtes de l'UPAC, André Boulanger] lors du dernier point de presse sur l’affaire Ouellette qui dit: "le climat est très bon". Arrêtez de nous bullshiter, là !»

Démissionner?

Que doit faire Robert Lafrenière pour rétablir la confiance du public envers le travail de ses enquêteurs? Luc Lavoie juge qu’il doit tout simplement «démissionner».

Bernard Drainville appuie quant à lui la suggestion de sa collègue St-Hilaire. «[M. Lafrenière] doit sortir publiquement et répondre cette fois-ci avec franchise et honnêteté aux questions qui lui ont été posées la dernière fois. Car il le sait ce qui se passe dans son UPAC. Quand il entend dire par son bras droit que le climat de travail est très bon, il sait que le climat de travail n’est pas bon et il laisse dire ça pareil», critique-t-il.

Si l’UPAC donne l’impression d’être un corps de police d’élite composé des meilleurs éléments, il n’en est rien, relate Luc Lavoie en citant des sources très au fait du dossier. «Il s’agit en réalité de policiers en fin de carrière avec de vieilles méthodes qui ne sont pas du tout un groupe d’élite», commente-t-il. Et par leur façon d’enquêter, ces derniers ressemblent davantage à «Dupont et Dupont», compare le jouteur.

Mais aussi longtemps que le chef de l’UPAC ne s’expliquera pas, voire qu’il «censurera l’information», les gens pourront s’imaginer toutes sortes de scénarios, même les plus invraisemblables, observe Caroline St-Hilaire.

L’ancienne mairesse de Longueuil insiste sur l’importance de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. «Je salue la mise en garde de Bernard [Drainville] qui nous disait à l’époque qu’il ne faudrait pas tasser toutes les enquêtes au nom du fait qu’il y a quelqu’un qui ne répond pas aux questions. Si Lafrenière n’est pas capable de s’expliquer, qu’il s’en aille chez lui faire autre chose», conclut-elle.

