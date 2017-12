Vers une tutelle du SPVM ou une démission de Philippe Pichet?

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux songerait à imposer la tutelle au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ou à recommander la démission du chef Philippe Pichet, a appris notre Bureau d'enquête.

Dans la foulée des révélations de l'émission «J.E.» sur les affaires internes du SPVM, le gouvernement avait mandaté le commissaire civil Michel Bouchard pour dresser un portrait de la situation. Ce rapport a récemment a été remis et ses conclusions seraient assez dures à l'endroit du SPVM.

Selon nos sources, Philippe Pichet n'aurait pas encore été appelé par le ministère de la Sécurité publique. Le poste de directeur du SPVM aurait également été offert à deux de ses assistants, Simonetta Barth et Claude Buissières, par la direction générale de la Ville de Montréal, mais tous les deux auraient refusé par loyauté envers le chef. Mme Barth et M. Buissières croient que le chef Pichet a fait beaucoup depuis les révélations de «J.E.» afin de redresser le SPVM et rétablir la confiance du public envers le corps de police.

