À 16 ans, elle abandonne l’école pour devenir mannequin

Une adolescente de 16 ans de la Montérégie a troqué sa vie d’étudiante pour celle de modèle professionnel à temps plein, une décision risquée, mais qui lui réussit jusqu’à présent.

Pendant que ses anciens collègues de classe se rendent chaque matin à la polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe, Carol-Ann Morin voyage un peu partout dans le monde pour participer à des défilés de mode et des séances photo.

Elle se rendra à Paris en fin de semaine où un de ses clichés sera exposé au Musée du Louvre.

Depuis la dernière année, les contrats s’enchaînent à un rythme fou. Elle doit travailler jusqu’à six jours par semaine. La décision de ne pas retourner à l’école en septembre allait de soi à cette étape de sa carrière, mais la jeune femme n’exclut pas d’y retourner plus tard.

Carol-Ann Morin est bien loin du salaire minimum que touchent plusieurs de ses amis en 4e secondaire dans les restaurants ou les boutiques. Elle peut faire environ 50 $ de l’heure pendant les séances photo qui durent trois ou quatre heures chacune. C’est variable, mais elle peut participer à trois ou quatre shootings par semaine.

Un choix facile

«J’ai de la difficulté à réaliser tout ce que j’ai accompli jusqu’à maintenant. Mais c’est vraiment ce que je veux faire de ma vie, donc le choix m’apparaissait facile», a-t-elle expliqué au sujet de sa décision de mettre ses études de côté.

Elle est particulièrement fière d’avoir une de ses photos au Louvre.

«C’est un accomplissement important de ma carrière de retrouver ma photo dans l’une plus importantes galeries d’art au monde. C’est vraiment spécial, je suis encore sous le choc», a mentionné Carol-Ann Morin.

Un de ses rêves serait d’être sélectionnée pour un défilé de Victoria’s Secret.

Un rêve qui n’est peut-être pas inaccessible, selon le photographe de mode Sylvain Perrier, qui a travaillé quelques fois avec l’adolescente.

«Aura incroyable»

«Elle a une aura incroyable, j’ai une dizaine de photos d’elle et je ne serais pas surpris qu’elles trouvent toutes preneurs», a raconté Sylvain Perrier.

«Parmi les 600 modèles photographiés dans ma carrière, il n’y en a aucune qui a le talent de Carol-Ann. Elle est spéciale, je sais qu’elle va percer.»

Il croit qu’elle a le talent pour devenir une célébrité d’ici quelques années.

De son côté, sa mère et agente de carrière Geneviève Nadeau a respecté le choix de sa fille et s’est même investie corps et âme dans le projet.

«Je n’ai jamais fait autant de kilomètres depuis deux ans, mais c’est important pour moi de l’encadrer dans ce milieu que je connais bien. On forme toute une équipe», a assuré Mme Nadeau.

Faits saillants de sa carrière

•Figurante dans des films américains mettant en vedette Jennifer Lawrence (X-Men : Apocalypse, 2016, et Mother!, 2017), Ben Stiller (Brad’s Status, 2017) et Christina Aguilera (Zoe, 2018)

•Plus de 200 séances photo

•Plus de 40 défilés de mode

•Figurante dans des séries télévisées canadiennes, dont Game On