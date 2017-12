L'arc-en-ciel le plus impressionnant de l'histoire observé à Taïwan

Un arc-en-ciel a duré près de neuf heures le 30 novembre dernier dans les montagnes de Taïwan, près de l’Université de la culture chinoise.

«C’était incroyable, c’était comme un cadeau du ciel... C’est tellement rare», a dit Chou Kun-hsuan, un professeur du département des sciences atmosphériques de cette université à la chaîne d’information britannique BBC.

M. Chou et un autre professeur ont pu documenter l’événement et démontré que l’arc-en-ciel avait duré un total de huit heures et 58 minutes. Ils n’ont pas été pris par surprise, car un autre arc-en-ciel aurait duré près de six heures la semaine précédente.

Le professeur a expliqué que cette région du monde était particulièrement propice à la création d’arcs-en-ciel.

«Si l’Islande est reconnue pour ses aurores boréales, Taïwan l’est pour ces arcs-en-ciel, a-t-il dit à un média local. En plus, ils sont plus colorés.»

Selon les records Guinness, le record précédent était de six heures. Il s’était produit en Angleterre en 1994.