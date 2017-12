Denis Villeneuve honoré à l’UQAM

Il a beau avoir déjà gagné des prix dans les plus grands festivals du monde, c’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que le cinéaste Denis Villeneuve a reçu mardi un doctorat honorifique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 30 ans après y avoir fait ses études en cinéma.

Le réalisateur de «Blade Runner 2049», «Incendies» et «L’arrivée» a reçu ce prestigieux diplôme mardi matin à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts lors de la collation des grades de l’UQAM. Après avoir eu droit à une ovation de la part des centaines de diplômés présents, Villeneuve a prononcé un discours empreint d’humour dans lequel il a fait l’éloge de la lenteur.

«Je n’ai pas de félicitation à recevoir et je ne suis pas un exemple à suivre. Pour obtenir ce doctorat, ça m’a pris 30 ans et j’ai dépensé plus de 300 millions $, a indiqué le cinéaste québécois en référence aux budgets de l’ensemble des films qu’il a tournés jusqu’à maintenant.

«Mais ça s’explique: j’ai toujours été très lent et le temps n’a probablement pas la même valeur pour vous que pour moi. Ça m’a pris une éternité à le comprendre, j’aime regarder les arbres pousser. (...). La seule chose qui a réussi à me faire bouger dans ma vie demeure l’explosion du cinéma et c’est un moteur qui coûte cher.»

Rencontré après la cérémonie, Denis Villeneuve s’est dit touché que l’UQAM lui rende ainsi hommage: «Ça me touche profondément parce que ça arrive à un moment dans ma carrière où je sens qu’il faut que je prenne une pause et que je réfléchisse sur la façon dont je dois évoluer et me renouveler comme cinéaste. En même temps, je dois aussi dire que je me sens un peu comme un imposteur. J’étais gêné de voir les vrais docteurs à mes côtés!»

Sur la planche à dessin

Pour la suite des choses, Denis Villeneuve a répété qu’il souhaitait prendre son temps avant de se lancer dans le tournage d’un nouveau film. Tout juste sorti de l’aventure «Blade Runner 2049», il se consacrera pour l’instant à l’écriture d’une nouvelle adaptation cinématographique du roman de science-fiction «Dune», qui devrait être son prochain film.

«Je renoue en ce moment avec un vieux plaisir que je n’avais pas ressenti depuis longtemps, c’est-à-dire l’écriture. C’est important pour moi de revenir à la source et de repartir au début de la genèse d’un film. Je travaille avec un scénariste que j’ai choisi, qui est un maître, et ça m’aide beaucoup. Mais l’adaptation de ¨Dune¨ sera longue à écrire.»