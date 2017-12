Des emojis rouquins à venir en 2018?

Le consortium responsable des lignes directrices du «langage emoji», le Unicode Consortium, a dévoilé lundi un premier aperçu des nouveautés qui pourraient être adoptées à l’automne 2018.

Les nouvelles lignes directrices donneraient notamment la possibilité aux vendeurs comme Apple ou Google de changer la direction vers laquelle un emoji regarde ou se dirige. Un train pourrait par exemple se déplacer vers l’est autant que l’ouest, si la mise à jour était adoptée comme proposée par le consortium.

Le document propose également près de 130 nouveaux emojis, dont plusieurs sont simplement des variantes de certains déjà existants.

Notons parmi les nouveaux emojis proposés l’arrivée de personnages aux cheveux roux, disponibles en six teintes de peau différentes. Six nouveaux emojis de type «visage» sont aussi proposés, dont un avec une expression implorante et un autre ivre.

Le raton laveur, le lama, l’hippopotame, le kangourou, le blaireau, le perroquet, le paon, le cygne et le homard pourraient s’ajouter parmi la faune déjà bien représentée.

La nouvelle mise à jour est attendue à l’automne 2018. D’ici là, les développeurs des vendeurs devront travailler à l’intégration des nouveaux emojis à l’intérieur des systèmes d’exploitation. La liste des emojis candidats n’est pas finale et est donc sujette à plusieurs changements avant sa forme finale.

Quelques nouveautés possibles: