Des sénatrices démocrates appellent leur collègue Al Franken à la démission

Au moins sept sénatrices démocrates américaines ont appelé mercredi leur collègue Al Franken à démissionner du Sénat, après qu'il a été accusé par plusieurs femmes de comportement et gestes déplacés il y a plusieurs années.

Six des 16 sénatrices démocrates ont rompu quasi simultanément avec le sénateur du Minnesota, 66 ans, qui fait face à une enquête de la commission éthique du Sénat pour avoir touché de façon déplacée des femmes lors de photos, et pour en avoir embrassé au moins une de force, avant qu'il ne soit élu en 2009, alors qu'il était un célèbre humoriste.

«Les allégations contre le sénateur Franken décrivent un comportement qui ne peut être toléré», a écrit sur Twitter Kirsten Gillibrand, sénatrice de New York.

«C'est une décision difficile, car c'est un bon sénateur et un ami. Mais cela ne peut excuser son comportement et sa façon de maltraiter les femmes», a écrit Mazie Hirono, d'Hawaï.

«Je suis choquée et atterrée par le comportement du sénateur Franken. Il est évident que c'est un problème profondément néfaste et persistent, et qui dure depuis longtemps. Il est temps qu'il se retire», a estimé la sénatrice de l'État de Washington Patty Murray.

Les autres à avoir appelé à la démission d'Al Franken sont Claire McCaskill, Kamala Harris, Maggie Hassan, Tammy Baldwin, ainsi que le sénateur démocrate Bob Casey.

Al Franken, élu en 2009, a présenté ses excuses à plusieurs reprises pour son comportement passé, mais exclu jusqu'à présent de démissionner. Mardi, le doyen démocrate de la Chambre des représentants, John Conyers, a démissionné, accusé de harcèlement sexuel par d'anciennes collaboratrices.