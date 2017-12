L'Assemblée nationale blâme publiquement un député, une première

C’est une première: l’Assemblée nationale a blâmé publiquement un député pour des manquements au code d’éthique.

Tour à tour, les députés du Parti libéral, du Parti québécois et de la Coalition avenir Québec se sont levés pour appuyer le rapport du commissaire à l’éthique qui recommandait une réprimande à l’endroit de l’ex-caquiste Claude Surprenant.

Le commissaire Jacques Saint-Laurent affirmait dans ce document que le député de Groulx s'est montré indigne de sa fonction, notamment parce qu’il a embauché du personnel affecté à des tâches partisanes, mais rémunérées par des fonds publics.

Seuls deux indépendants et les trois élus de Québec solidaire se sont abstenus lors du vote. QS estime que Jacques Saint-Laurent a manqué de rigueur en punissant M. Surprenant, mais en épargnant la Coalition avenir Québec, le PQ et le PLQ qui ont longtemps toléré cette pratique. Amir Khadir parle carrément d’une «mascarade». «On ne peut pas accepter une telle injustice et une telle iniquité. Si on doit appliquer des sanctions, il faut que ces sanctions soient justes. Les sanctions qui ne s'appliquent qu'aux plus vulnérables, aux moins puissants, ce n'est plus de la justice», a-t-il déploré.

Dans un rapport récent, le commissaire concluait par exemple que des employés du PQ étaient payés par l’Assemblée nationale. «J’ai noté des activités partisanes qui ne sont pas assimilables à l’exercice de la charge parlementaire. Dans certains cas, les activités des agents de liaison ne sont pas assimilables à l’exercice de leur charge, elles sont purement partisanes», avait-il écrit, en ne décernant aucun blâme.

«Je ne peux pas accepter que, la seule fois où nous nous sommes levés pour condamner ces gestes-là, ça soit pour condamner un député indépendant plutôt que de condamner des organisations qui l'ont entraîné là», a dénoncé M. Khadir.