Le ministre Dominic LeBlanc atteint de leucémie

Le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, a annoncé mercredi qu’il était atteint de leucémie lymphoïde chronique.

«Pendant mon examen médical annuel le printemps dernier, mon médecin de famille a trouvé de façon fortuite une anomalie avec le décompte de mes globules blancs. Elle m'a tout de suite référée à un spécialiste», a mentionné le ministre dans un communiqué.

Après plusieurs tests, il a reçu le diagnostic de leucémie en avril.

Il s’agit d’une «condition contrôlable» et «d’un des types de leucémie les plus courants chez l’adulte», a indiqué le spécialiste qui suit M. LeBlanc, Dr Nicholas Finn.

Le ministre commencera des traitements dès la semaine prochaine, et ils s’étireront jusqu’au printemps.

«Comme des dizaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens qui vivent avec une maladie chronique, je poursuivrai mon travail et continuerai de servir en tant que député et ministre, y compris durant les traitements», a assuré l’élu du Nouveau-Brunswick.