Le pape François appelle au respect du statu quo

Le pape François a appelé mercredi au respect du statu quo de Jérusalem et à faire preuve de «sagesse et prudence», alors que le président américain, Donald Trump, s'apprête à reconnaître la Ville sainte comme capitale d'Israël.

«Je ne peux taire ma profonde inquiétude pour la situation qui s'est créée ces derniers jours» autour de Jérusalem, a déclaré le pape lors de son audience hebdomadaire. «J'adresse un appel vibrant pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville, en conformité avec les résolutions pertinentes de l'ONU».

Mardi soir, le pontife argentin s'était entretenu par téléphone avec le président palestinien, Mahmoud Abbas, avait annoncé le porte-parole du Vatican sans donner plus de précisions.

«Jérusalem est une ville unique, sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, qui y vénèrent les Lieux saints de leurs religions respectives, et elle a une vocation spéciale pour la paix», a déclaré le pontife argentin mercredi devant des milliers de fidèles au Vatican.

«Je prie le Seigneur que cette identité soit préservée et renforcée, au bénéfice de la Terre sainte, du Moyen-Orient et du monde entier, et que prévalent sagesse et prudence, pour éviter d'ajouter de nouveaux éléments de tension dans un panorama mondial déjà convulsif et marqué par tant de conflits cruels», a-t-il insisté.

Donald Trump va reconnaître mercredi Jérusalem comme capitale d'Israël, rompant avec des décennies de diplomatie américaine et internationale malgré les mises en garde de toutes parts contre le risque d'une flambée de violences.

L'ONU, la Chine et le Royaume-Uni ont joint mercredi leur voix au concert d'inquiétudes exprimées depuis plusieurs jours.