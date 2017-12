L’hiver coûte environ 8000 dollars aux ménages québécois

Il reste moins de 10 jours aux automobilistes pour poser leurs pneus d’hiver, obligatoires au Québec du 15 décembre au 15 mars depuis 2008.

Cette dépense supplémentaire s’ajoute aux coûts élevés du chauffage, des vêtements, du transport et de l’alimentation en hiver.

Sans compter la santé qui en prend aussi pour son rhume avec plus de maladies, de blessures et d’accidents en hiver.

La saison froide a ses charmes, mais l’hiver a surtout un prix à payer.

Le pire hiver au monde

«L’hiver du Québec est le pire hiver du monde industrialisé», écrit l’économiste Alain Dubuc dans son livre «Maudit Hiver».

Qu’on soit d’accord ou non, il faut reconnaitre un fait: le climat du Québec est l’un des plus rigoureux au monde.

Avec une température annuelle de 4,2 °C, il fait plus froid à Québec qu’à Moscou (4,9 °C).

Selon le Mouvement Desjardins, le cout des dépenses additionnelles en hiver pour une famille de quatre personnes est estimé à 8000 dollars.

Uniquement pour chauffer une résidence de 1700 pieds carrés et alimenter un chauffe-eau, Hydro-Québec évalue qu’un ménage doit débourser 1534 dollars.

Utiliser une automobile en hiver aussi plus chère qu’en été. Une voiture consomme 15% de plus d’essence en hiver.

Si vous ajoutez l’abri d’auto, l’entretien et la pose de pneus d’hiver, la somme grimpe à 1500 dollars en moyenne.

Mais l’hiver ne se mesure pas seulement en termes de dollars et de centimètres de neige.

Le prix à payer pour affronter la dure saison se compte aussi en visites à la pharmacie ou à l’hôpital.

Plus de maladies, de blessures et de mortalité

Les Québécois meurent davantage en hiver que dans toute autre saison.

Selon les chiffres de l’Institut national de santé publique (INSPQ), le Québec enregistre une moyenne quotidienne de 140 décès en juillet.

Ce chiffre grimpe à plus de 175 en janvier, voire plus de 200 lors des hivers rigoureux. Il est reconnu que la santé des gens est moins bonne en hiver.

L’hiver est aussi réputé pour être la saison des incendies. Plus la saison est froide et plus le nombre de victimes est grand.

La pollution aussi est plus nocive en hiver. Il y a plus de smog.

Finalement, il ne faut pas oublier le froid qui fait beaucoup de victimes.

Plus de 150 Canadiens meurent de froid chaque hiver selon Environnement Canada.

C’est l’une des raisons qui poussent 800 000 Québécois à fuir l’hiver chaque année pour la Floride et le Sud.