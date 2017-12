Rétrospective 2017 de YouTube : les vidéos virales de l'année

Comme chaque année, la plateforme de vidéo en ligne YouTube a publié sa rétrospective de 2017, un moment pour revenir sur les moments forts de la culture populaire des 12 derniers mois.

Voyez la vidéo rétrospective de l'année de YouTube ci-dessus.

Elles nous font rires, nous émeuvent, nous impressionnent. Encore une fois en 2017, certaines vidéos diffusées sur YouTube sont devenus des phénomènes culturels. Voici les dix vidéos les plus virales de la dernière année.

Surprise au premier rang alors qu’une vidéo tirée d’une émission de téléréalité thaïlandaise intitulée «Le Masque» rafle la palme de la vidéo virale de l’année dans le monde. Avec 181 millions de visionnements, cette performance d’une compétition de chant où les artistes doivent porter des masques élaborés pour camoufler leur identité devance toutes les autres vidéos virales. «Le Masque» est aussi diffusé dans plusieurs autres pays asiatiques dont la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam, ce qui peut expliquer sa popularité virale.

Au deuxième rang, avec plus de 118 millions de visionnements, cette chorégraphie impressionnante de la danseuse Kyle Hanagami interprétée aux rythmes du succès planétaire du Britannique Ed Shereran, «Shape of You». Il s’agit de la chorégraphie la plus vue de l’histoire de la plateforme.

Les Youtubeurs de Dude Perfect complètent le podium grâce à une vidéo dans laquelle ils élaborent une série de manœuvres spectaculaires à l’aide de balles de tennis de table. Il s’agit de la deuxième vidéo la plus vue de tous les temps du groupe.

Parmi les autres vidéos figurant dans le top 10, notons la présence du spectacle de la mi-temps du dernier Super Bowl de Lady Gaga, la présence d’Ed Sheeran à l’intérieur du «Carpool Karaoke» de James Corden et la vidéo virale de l’enfant d’un intervenant de la chaîne BBC qui interrompt de la façon la plus adorable possible l’entrevue via webcam de son père.

Voyez la liste complète ci-dessous:

