Robert Lafrenière n’a pas posé sa candidature

Le commissaire à la lutte à la corruption Robert Lafrenière ignore comment son curriculum vitae a pu se retrouver au siège du PLQ.

M. Lafrenière n’a pas posé sa candidature à un poste de vp sécurité à l’AMT ni à aucun autre poste dans cette agence, a indiqué le service des communications de l’UPAC en réponse aux questions du Journal.

Il n’a pas été en entrevue d’embauche et ne s’est pas fait offrir d’emploi, a-t-on indiqué en précisant que le patron de l’UPAC «n’a pas de liens avec Sébastien Lachaîne ni avec Joël Gauthier».

«M. Lafrenière ignore pourquoi M. Lachaîne avait son cv puisqu’il ne lui a pas remis, il ne l’a pas contacté non plus, et il n’a pas de souvenir de l’avoir déjà rencontré», a répondu l’UPAC dans un courriel.

Joël Gauthier nous a d’ailleurs affirmé n’avoir jamais rencontré Robert Lafrenière.

Lachaîne surpris

Dans une très brève entrevue téléphonique, Sébastien Lachaîne n’a pu qu’exprimer son étonnement lorsque son rôle dans l’envoi du cv de M. Lafrenière a été évoqué.

«Ça me surprendrait», a-t-il répondu avant de mettre fin à la communication.

Questionné ensuite à ce sujet, le PLQ a déclaré que malgré les apparences, M. Lachaîne n’a pas été impliqué dans le processus de sélection de l’AMT.

«M. Lachaîne a suggéré des noms de façon informelle et uniquement à titre de référence», a dit un porte-parole, Maxime Roy.

Selon M. Roy, M. Lachaîne a travaillé avec M. Gauthier au PLQ, au début des années 2000. Ses liens avec les trois candidats proposés remonteraient à l’époque où il était chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique.