Ryan Reynolds sera Pikachu dans le prochain film de Pokémon

Un nouveau film de Pokémon verra le jour et Ryan Reynolds donnera sa voix au détective Pikachu.

Selon The Hollywood Reporter, le film Detective Pikachu s’inspirera du jeu vidéo Great Detective Pikachu dans lequel la souris électrique résout des mystères.

Ce jeu est seulement disponible au Japon. Ce n'est donc pas complètement l’univers Pokémon auquel nous sommes habitués.

Ce ne sera pas un film d’animation, mais détective Pikachu, lui, sera animé.

La distribution est également composée de Justice Smith, connu pour son rôle dans The Get Down, et Kathryn Newton. Le film sera réalisé par Rob Letterman et le tournage devrait commencer en janvier, à Londres.

L’histoire se déroulera autour de l’enlèvement du père du personnage de Smith. Ce dernier et Pikachu feront donc équipe pour le retrouver. Newton incarnera une journaliste qui les aidera dans l’enquête.