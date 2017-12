Sa cigarette électronique explose et lui fait perdre quatre dents

Un homme de 25 ans originaire de Pearl City, à Hawaii, a perdu quatre dents après que sa cigarette lui ait explosé dans la bouche alors qu’il s’apprêtait à inhaler.

C’est alors qu’il se dirigeait vers un parc pour y jouer au basketball que Matt Yamashita a allumé sa cigarette électronique de type CoilART.

Dès sa première inhalation, l’appareil lui a explosé dans la bouche, brisant quatre de ses dents et brulant considérablement sa main qui tenait la cigarette électronique.

«J’ai entendu une énorme explosion et j’ai vu un éclair de lumière devant moi puis je crachais du sang et j’étais en état de choc. Ma main droite était en feu et était toute noire», a-t-il déclaré.

Yamashita a avoué à la chaine d’information locale WNEM qu’il avait acheté sa cigarette électronique en ligne il y a six mois, mais qu’il ne l’avait utilisée pour la première fois que sept jours avant l’incident.

L’Hawaïen de 25 ans a reçu 40 points de suture à la bouche quelques instants après l’explosion, et devra subir une opération afin de se faire installer des implants dentaires.

Matt Yamashita songe maintenant à poursuivre la compagnie CoilART, qui n’a d’ailleurs pas voulu commenter cette histoire lorsqu’elle fut contactée par le New York Daily News.